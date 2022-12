Alika oma uuest muusikavideost: kõige hullem oli vette kukkumine

Eesti Laulul osalev Alika Milova rääkis "Terevisioonis", kuidas värskele võistlusloole basseinis muusikavideot filmiti ning tunnistas ka, et tal on konkurentide seast paar lemmiklugu välja kujunenud, mida igapäevaselt kuulab.

"Olen sellega väga rahul," kommenteeris Alika enda uut muusikavideot. Ta sõnas, et video filmimine oli suur väljakutse, kuna ühes stseenis mängis ta klaverit, teises tantsis ja kolmandas kukkus vette. "Kõige hullem oli vette kukkumine," ütles laulja. "Me filmisime seda umbes kaks-kolm tundi kokku," rääkis Alika ning lisas, et filmimine toimus Paldiski spordikeskuses, kus on nelja meetri sügavune bassein. "Mina eriti sügavust ei armasta."

Laulja tunnistas ka, et Eesti Laulu võistluslugu pole talle vokaalselt keeruline, sest seal ei esine ühtegi nooti, mida ta varem laulnud pole. Samas teeb loo keeruliseks emotsionaalsus, mis peab sõnumis kajastuma. "See on kindlasti raske lugu just emotsioonide pärast," kinnitas ta. "Aga see tuleb niivõrd südamest, et ma usun, et kõik õnnestub."

"Väga elevil olen," avaldas Alika, mis tunnetega ta Eesti Laulu võistlusele vastu läheb. "Kui oli start, siis olin väga närvis, mis oli hästi imelik. Ma ei saanud istuda ühe koha peal - ma käisin korteris ringi," meenutas ta. "Ma eeldan, et see juhtus just sellepärast, et ma olen nii palju Eurovisioonile ja Eesti Laulule kaasa elanud terve oma elu jooksul. Nüüd on rollid muutunud."

"Ma ei ole kade inimene. Mul on isegi paar lugu lemmiklugude listi lisatud ja ma kuulan neid iga päev," kommenteeris Alika konkurente. "Kui lugu on hea, siis miks mitte. Ma kindlasti elan kõikidele kaasa."