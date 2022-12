Tartu Raekoja platsil kogunesid koerad

Lõuna-Eesti Koertekeskuse juhatuse liige Siret Lepasaar ütles, et koerad olid Raekoja platsile toodud inimeste rõõmustamiseks, aga ka et huvilised saaksid ühe või teise tõu kohta lähemalt uurida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alati linnainimesed tunnevad huvi, et milliseid koeri võtta, mis tõud on olemas, otsivad seda kontakti. Ja võib-olla näitustel alati ei ole kasvatajatel ka aega pikemalt rääkida. Ja siin on alati hästi palju lapsi, kes ikka tahavad neid karvaseid sõpru natuke kallistada," sõnas Lepasaar.

Kohal oli ligi 20 koera. Liisal olid kaasas kaks Basset Houndi. Päritolult jahikoerad, kes aga naudivad väga seltskonda.

"Kui vanasti neid jahinduses kasutati, siis nad elasidki suurte karjadena, nad olid mitmekesi koos ja seetõttu nad eelistavadki olla seltskonna keskel. Nad saavad väga hästi läbi lastega. Nad on väga kannatlikud lastega ja neid ei häiri laste mäng ja müra, mis toas on. Samuti on nad sõbralikud igasuguste kasside, külalistega, küll aga seetõttu neist väga head valvekoera ei saa. Nad ikkagi ka vargaga oleks sõbrad," rääkis Liisa.

Dora ja Tommi on Tiibeti mastifid, kes võivad oma suuruse tõttu küll veidi hirmuäratavalt mõjuda, kuid tegelikult on rahulikud.

"Nad on valvekoerad, aga kui neid õigesti kasvatada, sotsialiseerida, siis on nad tegelikult väga tublid seltsikoerad. Hea sugupuu, õiged geenid, sotsialiseerimine, siis temaga saab igal pool käia tegelikult. Kui sa tegeled nendega, siis nad on ikka ideaalsed sõbrad," ütles koeraomanik Ruuta.

Siret Lepasaare sõnul koerad enamjaolt naudivad selliseid üritusi.

"Reeglina keegi neist ei ole väga selle vastu, et võõras inimene tuleb natukene patsutab ja sügab kõrvatagust. Koerad on üsna sotsiaalsed olevused. Neile ikka meeldib olla kusagil kellegagi koos," ütles Lepasaar.