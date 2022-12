Merle Jääger: maal on mul jumala poogen, kas elektrit on või ei ole

Jääger ütles, et teda eelolev talv ja jutud koomaletõmbamisest teda ei hirmuta. "Kui ma maal olen, on mul jumalast poogen sellest, kas elektrit on või ei ole. Hallo, me elasime kõlguses kaks aastat ja meil ei olnud elektripoega ka."

Et neil elektrit ei olnud, siis panid nad lakke LED-tabletid ning varastasid küla pealt vanad autoakud, mis auto peal enam ei toimind. "Peenikesed traadid läksid tabletile külge, klemmid vana autoaku külge."

Ta tõdes, et vett ilmselt tuleks keerulisteks aegadeks varuda, eriti need, kes elavad kortermajades.

Praegu elab Merca Setomaal talus, Vene piirist linnulennult 800 meetri kaugusel. "Mina tunnen ennast väga kindlalt. Tänu meie piirivalvele. /---/ Ma ei usu küll, et nad üle põllu ja naabrite karjamaa hakkavad sealt meile tulema. Mina küll ei tuleks."

Ta tunnistas, et Setomaal elades ta õieti midagi ei kardagi.