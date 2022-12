Liis Lemsalu ja Stefani jõulutuuri kavasse jõudis ka araabiakeelne lugu

"Me oleme seekord lähenenud asjale nii, et me oleme võtnud terve maailma jõulumuusika ette ja põhimõtteliselt laulame väga erinevates keeltes ja toome rahvale rohkem infot, et väga tuntud ja levinud lood, aga kust need pärinevad ja miks need nii tuntud on," selgitas Lemsalu.

Näiteks on neil plaanis isegi araabiakeelne lugu. "See oli päris suur amps, kuna me sukeldusime Google'i internetimaailma, siis üritasime leida uusi jõulupalasid ja kust need tulevad ning siis leidsin juhuslikult ühe Liibanoni loo ja see oli nii ilus. Nii kaunis. Ma ei olegi nii kaunist jõululugu kuulnud üle kümne aasta."

Lemsalu kirjeldas, et kirjutas loo sõnade häälduse omale välja, sest araabia keele tähti ta ei tunne.

"Minu jaoks on selle aasta jõulutuur põnev selle poolest, et – ma olen küll aastakümnete jooksul teinud väga palju jõulutuure – elus esimest korda olen sellisel jõulutuuril sellise kavaga, kus kuttidega koos teeme mitmehäälset laulu," kirjeldas Koit Toome.

"Me kuuekesi laval korraga laulame a capella's hästi palju. See on hästi kihvt. Mul tulevad igast vanad poistekoori ajad meelde ja südame alt läheb soojaks."

Toome tõi välja, et mitmetele lugudele lasid nad kirjutada eraldi eestikeelsed sõnad. "Et inimestele pakkuda jälle midagi uut ja värsket. Ma olen alati seda meelt, et me üritame teha seda võimalikult eestikeelsena."

Noorkuu koos Koit Toomega alustab jõulutuuri 18. detsembril Tori kirikust, Lemsalu ja Stefan juba 10. detsembril Kuressaare Laurentiuse kirikust.