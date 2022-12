Björk avaldas muusikavideo loole "Sorrowful Soil"

Videos laulab Björk hiljuti pursanud vulkaani Fagradalsfjall lähedal oma lahkunud ema auks. Ta rääkis väljaandele Pitchfork, et valis asukohaks selle, sest " vulkaan annab edasi tema emale sarnast energiat".

""Sorrowful Soil" ja "Ancestress" on kaks "Fossora" lugu, mis on kirjutatud mu emale. "Ancestress" on katse teha matusemuusikat, aga "Sorrowful Soil" on kirjutatud kaks aastat varem ja peegeldab rohkem seda viimast peatükki", selgitas ta.

End fungofiiliks pidav Björk on uut albumit nimetanud ka oma "seenealbumiks" – tema kirjelduse järgi on see maine, orgaaniline, kahe jalaga maa peal ja eluringi teadvustav.

"Fossora" loomisesse olid kaasatud ka bassklarnetite sekstett, Indoneesia tantsuduo Gabber Modus Operandi loodud biidid ning Björki poja Sindri, tütre Ísadóra ja muusik Serpentwithfeeti vokaalid. Björki lahkunud ema on märgitud albumi kahe loo autorina.