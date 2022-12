Rännumees Hendrik Relve kutsub avalikule salvestusele

"Sel saarel leidub üle saja vulkaani, millest mitmed on aktiivsed ka täna, aga seal on ka ohtralt kuumaveeallikaid ja jäiseid liustikke. Islandlased on osanud need looduse jõud enda kasuks tööle panna nii, et nende kodudes on soe vesi, küte ja elekter imeodavad. Seetõttu on islandlaste elatustase Euroopa üks kõrgemaid," rääkis Relve, kuid lisas, et samas usuvad paljud islandlased veel nüüdsel ajal haldjaid ja trolle.

"Kuidas seda kõike mõista, püüan salvestusel selgitada," lubas rännumees, kes ilmestab kohapeal juttu enda tehtud fotode ja videotega.

Ühel varasemal avalikul salvestusel sõnas keegi publikust, et kui tavaliselt ütleb üks pilt rohkem kui tuhat sõna, siis raadiost "Kuula rändajat" saateid kuulates ütlevad sõnad rohkem kui tuhat pilti. "Nii hästi ja värvikalt loob Relve kuulajatele kujutluspildid oma rännakutest."

Pärast rännakuid Islandil suundub Hendrik Relve veel sel hooajal Teravmägedesse ja Lõuna-Ameerika ühte suuremasse riiki Colombiasse.



"Kuula rändajat" avalik salvestus toimub neljapäeval, 8. detsembril kell 18 ERR-i uudistemaja 1. stuudios (Kreutzwaldi 14). Sissepääs on prii.

Saatesari on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 14.05 juba 21 aastat. Saate helirežissöör on Maris Tombach. Arhiivisaateid saab kuulata Vikeraadio kodulehelt.