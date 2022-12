Politsei vahistas räppar Takeoffi surmas kahtlustatava

Politsei vahistas 33-aastase mehe nimega Patrick Xavier Clark, keda süüdistatakse Takeoffi surmavalt tulistamises Texases Houstonis asuvas keeglisaalis, ning 22-aastase mehe, kellele esitati süüdistus relva omamises, vahendab Pitchfork.

Pressikonverentsil Houstoni politseiosakonnas selgus, et tulistamisele eelnes vaidlus, mis toimus õues keeglisaali ees ja Takeoff oli kõigest süütu pealtnägija.

Hiphopitrio Migos moodustasid aastal 2008 kolm räpparit, kes tuntud eelkõige artistinimede Takeoff, Quavo ja Offset järgi. Kokku on nad välja andnud neli stuudioalbumit: "Yung Rich Nation" (2015), "Culture" (2017), "Culture II" (2018), "Culture III" (2021).

Mitmed väljaanded, sealhulgas Billboard on neid nimetanud oma põlvkonna üheks mõjukamaks räpigrupiks, märkides, et Migos on oma Põhja-Atlanta juurte peavoolu toomisega mõjutanud kogu Ameerika popkultuuri ja inglise keelt.