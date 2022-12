Ansambel Tammele avaldas esimese muusikavideo loole "Arg kosilane"

Loo "Arg kosilane / A fearful suitor" puhul on tegemist Eesti regilaulu viisile ja tekstile seatud looga, millele on lisatud solisti Ulla Lotta Mängli muusikalised ideed ja osa Kelly Veinbergi loost "Juuni".

Lugu jutustab mehest, kes oma arglikkuse tõttu pruudist ilma jääb. Folkloori teksti järgi läheb noormees endale naist otsima (läheb puid raiuma), kohates seal erinevaid neide (puid). Lõpuks näeb oma valitut, aga on kahjuks liiga arg ja jääb temast ilma.

"Traagiline ja samas tänapäeval väga aktuaalne teema nii naiste kui meeste seas. Võib-olla on see lugu meeldetuletus, et oma õnne nimel tuleb võidelda," leiab bänd.

Tänapäeval on lihtne suhelda just sotsiaalmeedia olemasolu tõttu. Lihtne on avada läpakas ja kirjutada ükskõik kellele. Arvan, et sotsiaalmeedia kõikide oma võimalustega on see kurja juur, miks nii paljud inimesed kannatavad üksinduse all," usub bändi laulja Ulla Lotta Mängli.

"Vanasti saadeti kirju. Kohale jõudmine võis võtta nädalaid. Pühendasid ennast, et selle ühe kirjaga edasi anda nii palju emotsioone kui võimalik. Tänapäeval võetakse seda palju lihtsamalt. Palju toimub ignoreerimist ja eemale kõndimist, mis peegeldub ka väljas käies," jätkas ta.

"Noorte vahel nimetame seda kassi-hiire mänguks. Pilgud käivad, aga kumbi ei tee seda esimest käiku. Lihtsam on paigal seista ja oodata, mis saab. Muidugi vahel veab, aga arvan, et oleksime kõik palju õnnelikumad kui võtame ohjad endi kätesse," lisas Mängli.