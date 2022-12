Räppar A$AP Rocky avaldas uue loo "Shittin' Me", mis valmis videomängu Need for Speed: Unbound heliriba avaloona.

Loo produtseeris Kelvin Krash. Esmaspäeval ilmub loole ka muusikavideo, vahendab Pitchfork.

"Shittin' Me" on üks kahest reedel avaldatud uuest A$AP Rocky singlist, teine lugu on "Feel the Fiyaaaah", mis ilmus Metro Boomini uuel albumil "Heroes & Villains".

Viimati ilmus A$AP Rockylt singel tänavu maikuus – lugu pealkirjaga "D.M.B.".