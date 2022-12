Eesti Laulu saatejuht Grete Kuld: seekord pööratakse tähelepanu rohepealinnale

Kuld tõdes, et talle meeldivad kõik selle aasta Eesti Laulu võistlustules olevad lood. "Ma mäletan juba eelmisest korrast, et võtsin kõiki justkui oma lapsi - kõik artistid olid nii armsad mulle," rääkis ta. "Tuleb väga lahe võistlus."

"Mina vastupidiselt pole ühtegi lugu kuulanud," muigas Niinemets. "Võib-olla peakski hoidma seda joont, et ei kuulagi neid kuni saateni välja - siis mul ei ole nii suurt hingelist traumat, kui keegi välja kukub," lausus ta naljatledes. "Üks asi on kuulata artisti kõrvaklappidest ja teine asi on näha artisti lava peal," arvas ta, et kõige parema pildi saab võistluslugudest ikkagi siis, kui artisti laval seda esitamas näha ja kuulda saab.

Saatejuht Anna Pihl viis Kulla ja Niinemetsaga stuudios läbi toreda mängu, kus mõlemad pidid arvama teineteise eelistusi näiteks toidu, muusika ja vandesõnade osas. "Ma ei tea teist nii enesekriitilist inimest, kui seda on Grete," rääkis Niinemets mängus keskel, viidates sellele, et Kuld vannub ainult enda peale.

Kuld rääkis ka, et kuna 2023. aastal on Tallinn Euroopa rohepealinn, siis pööratakse sel korral Eesti Laulul antud teemale rohkem tähelepanu. "Proovime seda teemat rohkem sisse tuua, arvestades, et see on oluline," kinnitas Niinemets omalt poolt.

Samuti tutvustasid saatejuhid, et seekordsed poolfinaalid toimuvad Viimsi Artiumis ning finaal leiab aset Tondiraba jäähallis. Poolfinaalide piletid läksid müüki reedel, 2. detsembri õhtul.