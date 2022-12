Köielkõndija Jaan Roose läbis uue projekti: see oli üks raskemaid ja ilusamaid

"See on viimasel ajal ka turismipiirkond," tutvustas Roose kohta Kasahstanis, mida külastas. "Seal on julmalt kuum ja see regioon on nii kaugel," rääkis ta. "Me pidime juba riigisiseselt neli tundi lendama ja autoga tuli veel neli tundi sõitma."

"Ringi liikudes koperdasin mitu korda fossiilide otsa," meenutas Roose Manggõstau oblastimaastikku, kus kunagi oli asunud ookean. "Telkla oli allpool ja kiirabi oli ka, juhuks, kui kellelegi kivi oleks pähe kukkunud või mina oleksin kukkunud kusagil, aga kõik läks hästi."

Roose sõnas, et kohapeal küll levi ei olnud, kuid neil oli meeskonnas umbes 30 inimest, kes ühise eesmärgi nimel töötasid. "Paigaldamine on suurem osa tööst ja siis saab alles liinile peale minna ja selle ära kõndida," rääkis ta. "Paigaldasime kahe kalju vahele 500 meetri pikkuse liini, mis oli 200 meetrit kõrge. See võttis meil kolm päeva aega, sest tuul oli ülitugev," kirjeldas Roose.

Roose sõnul pidi ta kaks aastat Kasahstani projekti jõustumiseks tööd tegema. "See on üks raskemaid ja ilusamaid projekte, mida ma teinud olen," ütles ta lõpetuseks.