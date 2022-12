"Osooni" saatejuhid nimetati aasta keskkonnavaldkonna mõjuisikuteks

Saatejuhid tunnistasid "Terevisioonis", et saadud tunnustus on neile väga ootamatu. "Me läksime lihtsalt keskkonnateo üritusele võrgustuma, oma kontaktidega rääkima ning vaatama, mis teemasid saab. Siis öeldi meie nimed ja süda hakkas ikka puperdama" tõdes Kristo Elias, ning lisas, et saadud tunnustus annab saate tegemiseks uut jõudu.

Eliase sõnul on saade 30 hooaja jooksul väga palju muutunud – kui esialgu keskenduti ainult probleemidele, mis olid Nõukogude ajast jäänud, siis ühel hetkel liiguti jällegi ainult ilusate looduse avastamise lugude juurde. Tänasel päeval proovivad viimased kümme aastat saadet juhtinud Elias ja Loite kajastada mõlemat poolt.

"Ei saa teha ainult ilusat looduse avastamist, sest me oleme sellest ajastus, kus inimene mõjutab loodust ja keskkonda igal pool ja me peame need teemad välja tooma. Isegi, kui me oleme ilusas looduses, on alati mingisugune teema, mille peab välja tooma," selgitas Elias, ning lisas, et oluline on leida tasakaal, mis mõlemat äärmust kajastaks.

"Me ei saa kalduda ühte äärmusesse, võtta ühe poole ja seda kogu aeg raiuda. Me peame leidma mõlemad osapooled ja laskma neil rääkida, seda oleme alati "Osoonis" teinud. Me oleme üritanud leida tasakaalu ja rääkida säästlikust arengust, millest on "Osoon" 30 aastat rääkinud," märkis ta.