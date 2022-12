Eesti Laul stardib: ETV-s näeb reedel tänavusi võistluslugusid

Kell 20 algavas saates tuleb esitlusele 20 võistluslugu koos värskelt valminud videotega.

"Artistid on pingutanud ja üldmulje on väga professionaalne," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. Lugudes on tema sõnul värskust ja hoogu, mida peegeldab ka seekordne võistlejate kooslus, kuhu jagub mitmeid laiema publiku jaoks uusi tegijaid.



Erisaadet juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets, kes on ka Eesti Laulu poolfinaalide ja finaali saatejuhid. Saates saavad sõna ka kõik seekordsed artistid.



Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril Viimsi Artiumis, finaal Tondiraba jäähallis. Koos stardisaatega paisatakse müüki ka poolfinaalide piletid. Tomi Rahula sõnul on poolfinaalidesse saada piiratud kogus pääsmeid ja kaasaelajatel tasub seega kiirustada.



Kõiki tänavusi võistluslugusid koos videotega näeb saate järel Eesti Laulu kodulehel ja Jupiteris, tulevast nädalast saab artistidega hommikuti lähemalt tuttavaks "Terevisioonis".



Eesti Laul 2023 poolfinalistid tähestikulises järjekorras:

1. Alika "Bridges"

2. Andreas "Why Do You Love Me"

3. Anett x Fredi "You Need To Move On"

4. Bedwetters "Monsters"

5. Carlos Ukareda "Whiskey Won't Forget"

6. Ellip "Pretty Girl"

7. Elysa "Bad Philosophy"

8. Inger "Awaiting You"

9. Janek "House Of Glass"

10. Kaw "Valik"

11. Linalakk, Bonzo "Aeg"

12. Meelik "Tuju"

13. M Els " So Good At What You Do"

14. Merlyn "Unicorn Vibes"

15. Mia "Üks samm korraga"

16. Neon Letters & Maiko "Tokimeki"

17. Ollie "Venom"

18. Robin Juhkental "Kurbuse matused"

19. Sissi "Lighthouse"

20. Wiiralt "Salalik"