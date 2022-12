Rute Trochynskyi uuest bändist: tundsin, et tahan ise oma loomingut väljendada

Kuigi Trochynskyi on varem musitseerinud nii oma isa Ruslan Trochynskyiga kui ka trioga Jäälilled, on Rute tema esimene oma bänd. "Ühel hetkel tundsin, et tahaks ise oma loomingut väljendada. Võtsin sõbrad kokku ja hakkasime tegema," selgitas ta.

Mõne tegutsemiskuu jooksul on bänd valmis saanud oma esimesed lood, mille Trochynskyi valmis kirjutanud on. Muusiku sõnul viljeleb uus bänd rokki ja peamiselt laulab ta ballaade. "Ma olen terve elu rahvalaule laulnud ja need, mis mulle on kõige rohkem meeldinud, on hästi ballaadsed. Aga ma arvan, et me oleme oma identiteedi otsingul," rääkis Trochynskyi. "Maailm on valla."

Kuna Trochynskyi juured ulatuvad Ukrainasse, lauldakse nii ukraina kui ka eesti keeles. "Terevisioonis" kõlanud "Südamesoov" räägib Ukrainas toimuvast sõjast ja lootusest, et see lõppeb niipea kui võimalik ja rahu jõuab maailma. "Rahu on kõige tähtsam asi," tõdes laulja.

Muusiku sõnul puudutab sõda ka tema perekonna igapäevaelu. "Vanaema elab nüüd meiega ja vahepeal oli tädi ka, aga ta soovis oma kodumaale tagasi minna, sest ta tundis, et ta peab seal olema. Me oleme temaga kogu aeg kontaktis," rääkis ta.