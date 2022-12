Marvel avaldas treileri "The Guardians of the Galaxy" viimasele filmile

Marvel avaldas esimese treileri James Gunni filmile "Guardians of the Galaxy Vol. 3", mis jääb ka frantsiisi viimaseks.

Treileris näeb koomiksites galaktika valvurite hävitamiseks loodud superolend Adam Warlocki, keda võis esimest korda näha frantsiisi teise filmi lõputiitrite-järgses stseenis, vahendab Variety.

Warlocki rollis astub üles Will Poulter, kelle jaoks see on esimene roll Marveli universumis ja kes on tuttav filmidest, nagu "The Maze Runner", "Midsommar" ja "Dopesick".

Filmis naasevad ekraanile mitmed juba tuttavad tegelased, nagu pesukaru Rocket (Bradley Cooper), Gamora (Zoe Saldaña), Star-Lord (Chris Pratt), Drax the Destroyer (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn) ja Ayesha (Elizabeth Debicki).

Filmiga liitub ka filmis "Borat 2" üles astunud Maria Balakova, kes kehastab kosmosekoer Cosmot. "Guardians of the Galaxy Vol. 3" jääb Gunni jaoks viimaseks filmiks, mille ta kirjutab ja lavastab enne, kui lahkub MCU juurest ja asub kaastegevjuhi kohale stuudios DC Studios.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" jõuab kinodesse 5. mail 2023.