Ilmus esimene treiler Indiana Jonesi viiendale filmile

Disney avaldas esimese treileri Indiana Jonesi viiendale ja Harrison Fordi karjääri viimasele filmile "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Treileris näeb lisaks digitaalselt noorendatud Harrison Fordile ka Mads Mikkelseni ja Antonio Banderast, kes kehastavad filmi pahalasi, samuti Phoebe Waller-Bridge'i, kes astub filmis üles Indiana Jonesi ristitütre Helena rollis, vahendab Variety.

Viienda filmi tegevus toimub 1960. aastatel USA ja Nõukogude Liidu vahelise kosmosevõidujooksu ajal. Erinevalt eelnevatest filmidest ei ole selle järjefilmi stsenarist George Lucas ega lavastaja Steven Spielberg. Mõlemat rolli täidab James Mangold, kes on tuntud teiste hulgas filmide "Logan", "Ford vs. Ferrari" ja 3:10 to Yuma" poolest. Spielberg on filmi tegevprodutsent, Lucas on välja toodud stsenaristide meeskonnas.

Fordi kõrval astub taas Sallah'i rollis ekraanile ka John Rhys-Davies, keda võis näha viimati Indiana Jonesi 1989. aasta filmis "Indiana Jones and the Last Crusade". Lisaks eelmainitutele teevad filmis kaasa ka Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson and Toby Jones.

Indiana Jonesi viies film ei ole viimane linateos mitte ainult 80-aastase Fordi jaoks, ka 90-aastane helilooja John Williams kinnitas, et see film jääb ilmselt tema viimaseks. "Harrison vist teatas, et see jääb tema viimaseks filmiks. Ma mõtlesin siis, et kui Harrison, kes on minust üksjagu noorem, saab sellega hakkama, siis äkki ka mina," rääkis Williams juunis agentuurile Associated Press.

Film jõuab kinodesse 30. juunil 2023.