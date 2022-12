Brainstorm avaldas Ilmar Raagi filmile "Erik Kivisüda" kirjutatud loo

Pühapäeval, 4. detsembril esilinastub Ilmar Raagi kogupere fantaasiafilm "Erik Kivisüda". Filmis teeb kaasa ka Brainstormi solist Renārs Kaupers, kes on filmi lõpus kõlava laulu "Alive Again" autor. Reedel ilmus loole ka muusikavideo.

"On suur au ja privileeg anda nii mõjusale mängufilmile oma muusikaline puudutus. Töötasime selle kallal kogu bändi ja koos meie Rootsi produtsendi Povel Olssoniga," kirjeldas Kaupers.

"Loomulikult pidasime nõu ka režissöör Ilmariga, et sünniks ilus ja romantiline laul sellest, kui oluline on sõbra toetus rasketest aegadest ülesaamisel," lisas ta. Ta ootab põnevusega pühapäevast esilinastust Tallinnas, sest pole ka ise veel lõpptulemust näinud.

Ettepaneku liituda "Erik Kivisüda" meeskonnaga tegi talle filmi Läti-poolne kaastootja Roberts Vinovskis (Studio Locomotive), kes lisaks ideele kirjutada filmilaul pakkus muusikule ka piraadirolli. Kaupers kehastab filmis piraati nimega Versats. "Kogu filmimise protsess oli tõeliselt nauditav, muidugi eriti tore oli, et sain mängida nii ekstsentrilist ja värvikat karakterit."

Laulule "Alive Again" sündis ka muusikavideo, mille režissöör on Kaupersi bändikaaslane Kaspars Roga. "Muusikavideos püüdsime kujutada õdusat, kuid samas väga kino- või helistuudiolikku atmosfääri, kus vaataja saab end tunda ühtaegu filmi sünni juures. Usun, et video võiks anda edasi seda soojust, mida õhkub ka filmist."

Kaupers on töötanud filmi peaprodutsendi Riina Sildosega varemgi. Näiteks on ta kirjutanud laulud animafilmidele "Leiutajateküla Lotte" ning "Lotte ja kuukivi saladus".

"Erik Kivisüda" valmis Eesti, Luksemburgi, Ukraina, Leedu, Läti ja Soome koostöös. Filmi produtsent on Riina Sildos (Amrion OÜ), kaasprodutsendid Adrien Chef ja Paul Thiltges (Paul Thiltges Distributions, Luksemburg), Uljana Kim (Uljana Kim Studios, Leedu), Vitaliy Sheremetiev (Esse Production House, Ukraina), Alexy Bardi ja Helen Vinogradov (Helsinki-filmi Oy, Soome) ja Roberts Vinovskis (Locomotive Productions, Läti).

Film esilinastub Tallinnas Apollo Kino Solarises pühapäeval, 4. detsembril. Uuel nädalal jõuab film kinodesse üle Eesti.