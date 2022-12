"Tipi ja Täpi" lavastaja Kaili Viidas: komm on pakend, mitte sisu

"Tipi ja Täpiga" meenuvad Kivirähkile head ajad. "Küll oli tore see proovide aeg, meil olid nii toredad näitlejad. Nalja sai ja huumoriga läksime peale," meenutas ta, ning lisas, et samuti meeldis telelavastus ka lastele. "Meil oli virnade viisi kirju."

Endla teatri "Tipi ja Täpi" toob lavale lavastaja Kaili Viidas, kelle sõnul uusversioon Leiese teosest pole siiski sama lugu, mida paljud mäletavad. "Esiteks on lapsed teistsugused ja mina olen ka teistmoodi mõtlev inimene kui Uno Leies. Meil tulevad ikkagi päris poisid ja tüdrukud lavale, kes hakkavad mõllama, hullama ja maailma avastama," selgitas ta.

Viidas, kes küll "Tipi ja Täpi" esmailmumise ajal veel sündinud polnud, on siiski looga tänu omaaegsete saadete taasnäitamistele kursis. Lavastaja sõnul on tal Tipi ja Täpi seiklustest hästi meelde jäänud kommid.

"Ma kujutan ette, et nii mõnigi lapsevanem võib mõelda, et kommipropaganda hakkab peale. Mina tahaks rõhutada seda, et komm on pakend, mitte sisu – sisu valib lapsevanem. See, millist sisu sa lapsele kommina annad, on sinu valida," sõnas ta.

Esimene Tipp Ingrid Kivirähk tõdes, et tema on küll magusasõber. "Mina ise olen maias, mu lapsed on maiad ja mu mees oli maias. Alati kui oli palgapäev, siis ostis kohe kilo Esmeralda komme."