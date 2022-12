Haiga kokku põrganud sukelduja: iga sukelduja loodab haid näha

Punases meres sukeldumas käinud sukeldumisinstruktor Egert Kamenik põrkas vee all kokku haikalaga. "Ringvaatele" antud intervjuus tõdes mees, et kuigi iga sukelduja soovib vee all haid näha, ei soovi ta ohtlikul kalaga tulevikus siiski kokku põrgata.

Kamenik põrkas haiga kokku puhkusreisi ajal sukeldudes. "Mõtlesin, et lähen puhkan, võtan abikaasa kaasa, ujume ilusasti, vaatame haisid ja vaatame kalu. Haid ikka tulevad vahepeal gruppe uudistama," meenutas ta.

Kameniku sõnul soovib iga sukelduja haid vee all näha, kuid tavaliselt ujuvad nad kaugemalt mööda või tulevad läbi grupi. "See on väga põnev ja kui välja tullakse on kõik väga elevil. Natukene kardetakse ka, aga peabki kartma, sest ta on ettearvamatu. Me just läksimegi haisid otsima, sest seal on suured vasarpea haid, kes on sukeldujatele eriliseks maiuseks."

Kuigi sukelduja on ka varem haisid näinud, polnud kala talle kunagi otsa ujunud. Mehe sõnul ta siiski ajal, mil kala teda väge lähedalt uudistas, surmahirmu ei tundnud. "Kui hai ujub sulle lähedale või on rünnakuoht, siis on teatud asjad, mida sa pead tegema. Üks ülioluline asi on jääda rahulikuks," täpsustas ta. "Sa pead olema rahulik, jälgima, mida ta teeb, ja olema valmis reageerima. Loomulikult olid mul tagavaraplaanid peas olemas."

Kameniku sõnul ründavad haid sukeldujaid üliharva. "Paar üksikut juhust on olnud. Sel juhul suletakse sukeldumiseks piirkond, püütakse see hai kinni ja lüüakse maha," märkis ta.

Sukelduja sõnul haiga nii lähedalt kokkupuutumine entusiasmi siiski maha ei võta, kuid uuesti ta haiga päris kokku ei põrkaks. "Eks see on selline põnev seik, mida mäletada ja lastele rääkida, aga vabatahtlikult seda, et hai sulle otsa ujub, ei vali."