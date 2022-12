Manna: tänapäeva inimesed ei viitsi plaate väga kuulata

Sel teisipäeval ilmus Eesti alternatiivpopi lauljal Mannal singel "!Cloud B". Raadio 2 saates "Pulss" rääkis muusik, et ta on täheldanud, et tänapäeval ei jaksa inimesed albumeid enam eriti kuulata, sest nad ei suuda ühele asjale väga kaua keskenduda.

Muusiku sõnul räägib uus singel nii psühhiaatriakliinikus viibimise kogemusest kui ka sõltuvusprobleemidest. "Tegelikult see lugu ongi veidi depressiivse sõnumiga," märkis ta.

Laulja usub, et oluline on see, et inimesed julgeksid ka vaimse tervisega seotud muredest avalikult rääkida. "Ma olen haiglates sisse-välja käinud umbes seitse aastat. Kui ma olin noorem siis ma pidin seda väga varjama, see oli nii tabuteema," meenutas ta.

"Kui ma hakkasin muusikat tegema, tekkis mul väiksem platvorm ja ma sain aru, et kui sa juba räägib inimestega, siis tegelikult enamik neist on vähemalt ühe korra haiglas või psühholoogi juures käinud," märkis laulja. "See on nii levinud teema, et mul ei teki isegi sellist tunnet, et ma jagan liiga palju oma elust, sest tegelikult me kõik käime iga päev samast asjast läbi."

Muusiku sõnul on näha, et vaimse tervise muredega kaasaskäiv ühiskondlik stigma on järk-järgult kadumas. "On mingi grupp inimesi, kes vaatavad seda kui mingit väga rõvedat tabuteemat, aga noorem generatsioon sõidab nendest inimestest lihtsalt tuimalt üle."

Oma muusikat kirjutab Manna ainult inglise keeles. "Mitte, et mul oleks eesti keeles kirjutamise vastu midagi, aga ma pigem pürgin oma muusikaga just välismaale. Eestis on ring peale tehtud, tahaks välismaale minna, kutsub kuidagi. Sain ka tegelikult võimaluse ja nüüd järgmisel aastal lähen paar korda välismaale," rääkis ta.

Kuigi lauljal on viimase 1,5 aasta jooksul valmis kirjutatud mitu lugu, mis avaldamist ootavad, ei plaani ta lähiajal plaati välja anda, kuigi uue albumi ilmumise kohta on temalt palju uuritud. "Ma andsin kolme aasta jooksul kolm plaati välja, ikka pole piisav," naeris ta, ning lisas, et võib-olla jõuavad lood kauamängivale ülejärgmisel aastal.

"Ma lihtsalt ei jaksa plaate välja anda, sest ma olen seda viimaste aastate jooksul nii palju teinud. Ma tahan lihtsalt singleid välja anda ja võtta aega ühele projektile ja tegevuses püsida," selgitas laulja.

"Tänapäeval ei viitsi inimesed plaate väga kuulata, millest on väga kahju. Minule isiklikult meeldib väga albumeid kuulata ja kuulata seda lugu, mis albumil jookseb. Inimesed lihtsalt ei suuda enam tähelepanu ühes kohas nii kaua hoida, millest on väga kahju ja mis on ilmselge märk ühiskonna allakäigust, aga see on okei," nentis ta.