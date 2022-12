Pianist Johan Randvere: ma ei julge kunagi publikut alahinnata

"See on omamoodi ainulaadne olukord - ma teen jõulutuuri ainult klaveriga. Täiesti üksinda," tutvustas Randvere oma varsti algavat jõuluturneed. "Kontsertpaikadest võtan parima," vastas ta küsimusele, kas klaverid on juba kohapeal kasutamiseks olemas.

Samuti kinnitas Randvere, et enne igat esinemist kasutab ta kasutab klaverihäälestaja abi parima heli tagamiseks. "Ta saab aru, et mingi jama on," vastas muusik küsimusele, kas ka mittemusikaalne kuulaja saaks aru, kui klaver häälest ära on. "Pigem mõeldakse, et see tüüp mängib kuidagi imelikult," lisas ta. "Mina ei julge kunagi publikut alahinnata."

"Ma ei laula kaasa, aga mul on igasugused tekstid ette valmistatud: põnevad ja naljakad," tutvustas ta. "Me räägime jutud ära ja siis me keskendume täielikult helile," sõnas Randvere, iseloomustades enda tulevast jõuluturneed kui intiimset kontsertelamust.

Randvere tänavune esimene jõulukontsert leiab aset 6. detsembril Kuremaa lossis.