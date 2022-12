Puhastusekspert: tolm ja mikroorganismid teevad haigeks

"Kõrgemad kohad võiks just teha esimesel päeval ehk teeks enne kõrgelt puhtaks ja siis hakkaks alt poolt tegema," soovitas puhastusekspert.

"Vana tolm jõuab õhust kõike enda külge koguda: hallituseoseid ja lendavaid orgaanilisi ühendeid," tõi ta näiteid. "Ja siis me hingame seda sisse."

Alt selgitas, et kui kodus on palju tolmu, siis teatud osa inimese organismist võitleb sellega ning juhul, kui tuleb kokkupuude viirusega, jääb inimene kergemini haigeks. "Kui mõelda, et milline mustus haigeks teeb, siis kaks on nimetajat: tolm ja mikroorganismid."

Alt sõnas ka, et magamistoa kapipealne on üks nendest kohtadest, mida inimesed kipuvad koristades unustama. "Kus me veedame kõige rohkem aega? Tõenäoliselt magamistoas," viitas ta sellele, et magamistuba on kõige tähtsam puhtana hoida.

Samuti demonstreeris Alt stuudios, kuidas puhastada telekapulte ja telefone. Tema sõnul on selleks parim töövahend mikrofiiberlapp, mis on kergelt niisutatud. "10-15 milliliitrit vett lapi kohta on niisitustase, mis võtab ära enamus mustust."