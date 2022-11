Aasta kodu 2022 peremees: olen alati arvanud, et elan kõige kaunimas kodus

"Mina olen kogu aeg arvanud, et ma elan kõige kaunimas kodus," tõdes aasta kodu peremees Joosep Tool.

Aasta kodu perenaisele Heleri Arulale tuli aasta kauneima kodu tiitel siiski üllatusena. "Ma uskusin, et võidavad uhkemad kodud, sest ma pean meie kodu üpris tagasihoidlikuks," sõnas ta.

Kodu sisustamiseks kogub perenaine inspiratsiooni internetist ja Skandinaavia disaini koondavatest ajakirjadest. Just Skandinaavia disain ongi Arula sõnul talle kodu kujundades inspiratsiooniallikaks olnud.

Arula märkis, et erinevaid sisustuselemente vaadates tal peas kogu ruumi visioon valmis ei ole. "Pigem on see, et mulle meeldib mingi laud ja siis pärast kombineerin kokku, kuidas need asjad omavahel sobivad. Üldjuhul need sobivad."

Aasta kodu pererahva sõnul on tänaseks kodu valmis ning kui üldse midagi teha, siis asju uuemate vastu välja vahetama hakata. "Siia juurde enam asju ei mahu," tõdes Arula.

Aasta kodu peremehe sõnul on kodu kujundades ohjad oma kätte võtnud maja perenaine. "Temal on selle kodu loomisel kandev roll ja mina siis jõudumööda aitan või tulen tee pealt eest ära."

Aasta kodu ja aasta aia žürii hinnangul oli tänavune saak väga hea ja ning finaali jõudis 26 kodu ja aeda.

Tänavused aasta kodu ja aasta aia preemiate pälvijad:

Põhjamaine kodu: perekond Saarm

Parim valgulahendus: Aili Ermel

Rahvuslik kodu: Greete Mätas

Aasta kodu: Heleri Arula ja Joosep Tool

Elujõuline aed: perekond Tavast

Hästi hooldatud aed: perekond Saluste

Alternatiivaed linnas: Eva Sula

Veelahendus aias: perekond Viil

Aasta aed: perekond Veeris