Stefan andis välja debüütalbumi "Hope"

Plaadilt leiab teiste seas selle aasta üks enimmängitud raadiohitte "Miraaž", eelmise aasta duett "Doomino" koos Liis Lemsaluga ja uus "Kiri külmkapi peal".

"Me ei mõelnud väga pikalt, mida panna albumi nimeks. Selleks tuli "Hope". See lugu tähendab minu jaoks väga palju, kuna see on aidanud mind karjääris kõige kaugemale. Teiseks see sümboliseerib ka väga hästi mind isikuna. Ma ei kaota kunagi lootust headusse, inimlikusesse ja väärikusse," kirjeldas Stefan.

Stefan leiab, et ka maailm vajab alati natuke lootust, et kõik läheks paremaks. "See album on peegeldus minu arengust artistina. Tahan alati anda endast parima ja loodan, et see kogumik minu teekonnast meeldib inimestele ja toob silme ette häid mälestusi ning ka üllatab heal moel."

Albumil on kokku 15 lugu. Lisaks uuele materjalile leiab sealt Stefani viimase viie aasta suurimad hitid ja paar akustilisema lähenemisega uusversiooni vanematest lugudest, näiteks tema esimene singel sooloartistina "Without You" ja "Laura", mida Stefan originaalis esitas veel Vaye koosseisus.

Albumil on ainsa laenloona Stefani versioon Terminaatori loost "Kaitseta". "Kaitseta on muutunud ajas väga personaalseks looks. Kui ma olin noorem, siis ma kuulasin rohkem Armeenia ja Vene muusikat. See oli mu kodune muusika. Kuid mingil hetkel ma hakkasin avastama enda jaoks ka Eesti muusikat," meenutas ta.

"Isa juures oli tööl üks töötaja, kes oli suur Terminaatori fänn ja ta lasi töö ajal vahel Termika lugusid ja mulle kinnistus väga üks lugu sealt. See oli see "Kaitseta". Ma tõmbasin selle loo telefoni ja kuulasin seda lõputult. See lugu võis olla esimene eestikeelne lugu, mis mind paelus," jätkas ta.

"Võib-olla see, et ma olin rahvuselt erinev ja teistsugune ning tundsin ennast Eesti seltskonnas võõra ja veidi üksikuna, siis see lugu hoidis mind Eesti kultuuriga samal joonel ja seetõttu muutus nii oluliseks," selgitas Stefan.

Albumi lood on sündinud koostöös laulukirjutajate ja produtsentidega, nagu Karl-Ander Reismann, Sven Lõhmus, Raul Ojamaa, Liis Lemsalu, Vallo Kikas jpt nii Eestis kui välismaalt. Albumi väljaandja on Moonwalk.