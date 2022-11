"Terevisioon" külastas Pärnu jõeäärset rajooni

"Ehitamist alustati umbes kümmekond aastat tagasi – nüüd on see täielikult valmis," tutvustas Vesik Pärnu jõe ääres asuvat promenaadi.

"Uued kohvikud on tekkinud vanadesse hoonetesse – need on uue hingamise saanud. Noored inimesed tegutsevad aktiivselt," kirjeldas Vesik, mida Pärnu jõeäärsel alal veel näha saab. "Talviseks ajaks leidub ka kindlasti tegevusi."

"Siin võib väga tervislikult aega veeta ja samas ka meeleolu luua, sest siinsetes baarides esinevad ka mitmed artistid. Pärnu jõe kaldal on olnud ka Augustiunetus (linna- ja loomefestival – toim)," lausus Vesik.

Ta lisas, et jõel toimub aktiivne laevaliiklus ja seal tegutsevad ka kruiisid. Vesik kinnitas, et jõeäärne ala tärkab iga aastaga aina enam ellu.