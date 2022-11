"Jõulutunnel" kutsub toetama diabeedihaigeid lapsi ja täiskasvanuid

Eestis on kokku ligi 6000 1. tüüpi diabeeti põdejat, neist lapsi üle 800. Ainuüksi eelmisel aastal sai Eestis 1. tüübi diabeedi diagnoosi 114 last, mis on suurim arv läbi aegade. 1. tüübi diabeet on autoimmuunhaigus, mis võib tabada igaüht ega ole seotud elustiiliga ning vajab tähelepanu ja ravi kogu edasise vältel. Haige jaoks tähendab see kümneid ravitoiminguid iga päev ja nii elu lõpuni, sest 1. tüübi diabeedist ei paraneta.



Aastal 2004 tõstis "Jõulutunnel" laste ja noorte diabeedi teema fookusesse, mille tulemusel lisati lastele mõeldud insuliinipumbad toona haigekassa nimistusse. Diabeeti põdevate inimeste muredele on toetus pakkunud osalist lahendust, sest kuigi ravivõimalused on olemas, käib nende soetamine paljudele peredele üle jõu.



Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu juhatuse liige Kristi Peegel selgitas, et nüüdisaegsed pideva glükoosimonitooringu võimalusega insuliinipumbad maksavad ligi 4000 eurot, millest märkimisväärse omaosaluse, 934 eurot, peab tasuma pere. Kui praegu jagatakse toetust lapse 19-aastaseks saamiseni, siis uuest aastast tõuseb hüvitise vanusepiir küll 26. eluaastani, mis ei aita aga neid, kes vajavad kaasaegset ravi 27- või ka 50-aastasena, et säilitada tervis ja töövõime. Insuliinipumba soetamisele lisaks peab täiskasvanud haige maksma veel 400 eurot pumbatarvikute kulu iga kuu.



Heategevusprogrammiga soovitakse pakkuda tuge neile, kel puuduvad võimalused ravi alustada või jätkata. "Jõulutunneli" partneri MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu eesmärk on toetada just neid, kes raha puudusel muidu sellest ravist ilma jäävad. "Kui diabeeti ei suudeta kontrolli all hoida, on tagajärjeks rasked tüsistused nagu pimedaks või jalutuks jäämine, neerudialüüs ja doonorneeru vajadused ning närvikahjustused," selgitas Kristi Peegel ravi olulisust.



"Jõulutunnel" pakub pühade ajal kaasamõtlemist ja liigutavaid lugusid ning kutsub keerulisel ajal toetama neid, kelle edasine elu sõltub kaasaegsest ravist. Heategevussaade on ETV ja ETV+ ekraanil esimesel jõulupühal, 25. detsembril. Saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar, ETV+ kanalil on saatejuht Margarita Tanajeva.



Heategevuslikku jõuluprogrammi on ETV vaatajateni toonud juba aastast 1999. Viimasel kahel aastal pakkus "Jõulutunnel" tuge Hille Tänavsuu vähiravifondile Kingitud Elu.



"Jõulutunneli" eelmiste aastate lood leiab lehelt err.ee/joulutunnel.