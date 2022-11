Tantsumuusika produtsent Høm ja laulja Cecilia avaldasid uue ühise singli

"Laulu kirjutamise ajal oli mu elus nii palju huvitavaid hetki ja olukordi," rääkis Cecilia ning lisas, et tavaliselt haarab ta laulukirjutajana kinni hetkel kõige domineerivamast tundest. "Selles laulus on koos kõik erinevad eufooriad, mis mind selle kirjutamise perioodil tabasid,'' lisas ta.

Tantsumuusikaprojekti Hømi taga seisab Alvar Antson, kes on varasemalt tuntust kogunud laulukirjutaja ja produtsendina. Muusikamaailmas on Antson tegutsenud juba kaheksa aastat ning selle aja vältel on ta teinud koostööd paljude artistidega, nagu Tuuli Rand, Reket, An-Marlen, Inga, Kéa jt. Tema produtseeritud laulud kõlanud korduvalt ka Eesti Laulul.

Cecilia (Cecilia-Martina Mägi) on laulja ja laulukirjutaja. Tuntust kogust Cecilia 2018. aasta superstaarisaates, kus ta pääses 20 parima hulka. Sel aastal avaldas Cecilia oma esimesed eestikeelsed singlid ,,Roosad prillid'' ja "Kus sa?'' (koostöös Steven Ilvesega).

"Videot tehes tahtsime elulisele teemale huumoriga läheneda,'' kommenteeris Antson enda värsket muusikavideot.

Singli "Sõltuvuses" valmimisele aitas kaasa produtsent ja heliinsener Sander Sadam.