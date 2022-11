Näitleja Maarja Johanna Mägi: Alam-Pedja looduskaitseala on erakute paradiis

Mägi sõnas, et Alam-Pedja looduskaitseala on tema jaoks koht, kus rahulikult mõelda ja inspiratsiooni koguda. "Jõgi on mu lemmikveekogu," lausus ta. "Mulle tundub, et see aitab mõtetel ka liikuma minna. Kui siin jõe ääres istuda, tuleb kogu aeg uut vett peale. Ta ei seisa."

"Ma tunnen, et ma olen pigem eraklik inimene. Kuna mu töö on hästi palju suhtlemist vajav, siis ma tunnen, et mulle on vaja üksiolemise aega," ütles näitleja. "Emajõe piirkond ja kogu Alam-Pedja ala on erakute paradiis. Siin on hästi mõnus üksi vaikselt kulgeda."

"Eesti imelised maamärgid" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20. Sarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eesti loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest.