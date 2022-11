Yasmyn avaldas kaks omavahel seotud singlit "Money Man" ja "Sugar"

R'n'B laulja Yasmyn avaldas kaks uut singlit "Money Man" ja "Sugar", mis on muusiku sõnul kui ühe mündi kaks poolt - mõlemad lood on inspireeritud rahast, kuid erinevate vaatenurkade alt.

"Üks lugu räägib meesterahva perspektiivist, kes üritab rahani jõuda ja soovib, et tal poleks ühtegi finantsilist muret. Teine lugu on naisest, kes otsib rikast meest ehk "suhkruissit", jõudes teekonnal arusaamiseni, et miski pole tasuta. Mõlemas loos on põhisõnumiks see, et raha on vastutus. Mulle tundus, et nad täiendavad üksteist ja sobivad hästi kokku," kommenteeris artist.

""Money Man" ilmus tegelikult kuus päeva tagasi üllatusena. Esialgne loo versioon valmis kaks aastat tagasi kui produtsent Skiesvonax (kodanikunimega Aksel Ain Agan) saatis Yasmynile loo põhja. "Kui salvestasin oma salmi ära, mõtlesin, et sellele võiks hästi sobida ka meesartist. Kuna mulle väga sümpatiseerib artist Infanine – oleme temaga ka varasemalt koostööd teinud, näiteks albumil "Yasmyn" oleva looga "Fuck Up" – siis see osa läks temale orgaaniliselt," lausus Yasmyn. Loole on oodata Londonis filmitud videot kaksikvendade Eskobros poolt.

Värske singel "Sugar" arenes otseselt loost "Money Man" ja on oma olemuselt sarnane artisti varasemale loole "Rich", kus tavapärasest loomingust rohkem on tunda raskema hip-hop muusika mõjusid. "Toimetasime Caspariga (Caspar Mágus) ja küsisime Skiesvonaxilt stem'e, et olemasolev lugu pisut ümber teha – nagu ikka, inimesed muutuvad ajas ja ruumis. Muudetud biidist sai teise singli põhi, kuhu kirjutasime Caspariga sõnad ja sündiski "Sugar". Huvitav on see, et mõlemas loos on kasutatud samu trummi elemente," lisab aasta naisartisti tiitlit kandev Yasmyn.

10. detsembril tähistab Yasmyn oma 23. sünnipäeva soolokontserdiga Fotografiskas, kus tuleb esitlusele lugusid albumilt "Yasmyn".