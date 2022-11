Intrepid avaldas esiksingli uuelt lühialbumilt

Eesti death metal'i bänd Intrepid avaldas esimese singli oma uuelt EP-lt "Slaying of Sanity/Murder of Mind" mis ilmub jaanuaris vahetult enne nende esimest Euroopa tuuri.

"On aeg tõmmata "vanale" Intrepidile joon alla," rääkis ansambli asutajaliige ning kitarrist Simo Atso.

"Ajalukku jääb kirja, et esimesel plaadil ning sellel EP-l on kolm aastat vahet, kuid tegelikult on see näitaja petlik. Meil hakkas juba endal veidi piinlik, et selle plaadiga nii kaua aega läheb. Selle EP valmimise jooksul oleme jõudnud kirjutada kahe täispika albumi jagu materjali, üks album on meil juba purgis."

"Slaying of Sanity/Murder of Mindi" näol on tegu ka endise kitarristi ning laulja Villem Epliku viimase koostööna bändi ridades.

"Minu elu on juba mõnda aega liikunud teistes suundades ning Eesti parimas death metal'i bändis mängimine nõudis rohkem hinge ja vaeva kui mul sellele anda oli. See-eest tean, et Intrepid on peatamatu, pidevalt arenev ning minu asemele tuleb keegi, kes seda kohta väärib," selgitas Eplik.

2023. aasta jaanuaris ootab Intrepidit ees ka nende esimene Euroopa tuur, kus nad annavad koos USA death metal'i bändidega Monstrosity ja Origin ühe kuu jooksul 20 kontserti kümnes erinevas riigis.

Intrepid on Raiko Rajalaane (vokaal), Simo Atso (kitarr), Villem Eplik (kitarr ja taustavokaal), Siim Soodla (bass) ja Madis Kaljurand (trummid).