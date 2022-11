Rakvere spordikeskust ehib karikakuusk

Aastatel 2013 kuni 2017 tõmbas Rakvere jõulude ajal tähelepanu kunstnik Teet Suure erinevate kuuseinstallatsioonidega. Need said lõpu linnas sõlmitud koalitsioonilepinguga, millega toodi aukohale tagasi päris kuusk.

Nüüd on Teet Suure kuuseime Rakveres tagasi. See asub spordikeskuse fuajees, kus seitse meetrit kõrge kuusekujuline püramiid moodustati lae ja põranda vahele riputatud karikatest, mis on võidetud peamiselt väiksematelt võistlustelt.

"Nad on varju jäänud ja pole nii eksponeeritud. Mõte oli tõsta need asjad au sisse. Seda enam, et nad läigivad ja säravad ehk on jõulumeeleolu jaoks väga head. Mõtlesime ka, kuidas neid eksponeerida. Näiteks käis läbi riiuli idee, aga lõpuks mõtlesime koos Raiko Kaasikuga välja sellise riputussüsteemi, mis on mitu korda kasutatav. Kui sellel aastal on seal karikad, siis järgmistel aastatel võib üles riputada uisud või hantlid või veel midagi muud," selgitas Suur.

Teet Suure kuuse tehnilise teostuse tegi sarnaselt varasemate aastatega Raiko Kaasik. Meistrimees vajas karikate kuuseks vormimiseks kilomeetri jagu trossi ja trosside kinnitamiseks ketast. Karikakuuse tegemisel kehtis vanasõna, et iga algus on raske.

"Kõigepealt oli ketas vaja siia ruumi sisse saada. Aga kuna tal on läbimõõt kolm meetrit, siis peauksest ei saanud tulla, nii tulime tagaukse kaudu ja veeretasime ta sisse," rääkis Kaasik.

Spordikeskuses on otsustatud, et karikakuuske kolmekuningapäeval kokku ei pakita.

"Temaga on hea, ta ei hakka okkaid ajama. Ja ta on spordikeskuses, kus karikad on väga teemakohased. Me laseme tal ikka kauem olla, talv on ju pikk," ütles spordikeskuse haldusjuht Andres Uska.

Kuusekuju moodustavate karikate täpne arv teada ei ole, sest tegijatel läks 300 pealt lugemine sassi.