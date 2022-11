Minimal Wind esitas "Terevisioonis" uut muusikat

Bändi esimene kauamängiv koosneb kümnest loost. Albumil on ka singel "What to Make of This", millega ansambel 2022. aasta Eesti Laulul osales.

Minimal Windi kuuluvad Elisabeth Tiffany Lepik (vokaal), Paula Pajusaar (kitarr), Taavi-Hans Kõlar (kitarr), Velle Tamme (kitarr) ja Ralf Erik Kollom (trummid).