Kontsertagentuuri juht: palju inimesi on vahepeal muusikatööstusest ära läinud

Raadio 2 hommikuprogrammis käis vestlemas kontserdikorraldusest agentuuri Damn.Loud Agency juht Roman Demtšenko, kes on muuhulgas ka Sveta baari kunstiline juht. Demtšenko tõdes, et muusikatööstuses valitseb tööjõupuudus ja kontserte korraldatakse hetkel liiga palju.

"Palju inimesi on vahepeal muusikatööstusest ära läinud ehk valitseb tööjõupuudus," rääkis Demtšenko muusikatööstusest pärast koroonaaega, lisades, et need, kes endiselt viitsivad seda tööd teha, nõuavad nüüd rohkem palka ning on hindu tõstnud.

"Erilise oskusega inimestest," vastas kontserdikorraldaja küsimusele, millistest inimestest praegu kontserte korraldades puudus on. "Heli- ja valgustehnikud, produktsiooni- ja turundusinimesed," tõi ta näiteid.

Demtšenko nõustus, et praegu korraldatakse liiga palju kontserte ning publikut igale poole ei jagu. "Kõik tahavad teha - kõigil on suur nälg. Pakkumisi on palju," kinnitas ta. "Lõpuks on turg lihtsalt täis ja me ei suuda pileteid maha müüa."

"Kui palju viitsib inimene kuus kontsertidel käia? Võib-olla kaks-kolm korda. Mitte keegi ei saa iga nädalavahetus kolm korda käia ja sellist raha kulutada," lausus kontserdikorraldaja.

Demtšenko tõdes ka saates, et suured bändid ei saa oma show taset alla tuua lihtsalt selle pärast, et raha on korraldamiseks vähem. Fännid on harjunud konkreetse tasemega ning nii võibki juhtuda, et bändid peavad oma planeeritud turneesid tühistama. "Ühe-kahemehebändidel või sooloprojektidel on lihtsam, aga kui on palju inimesi laval ja meeskond on suur ning neid on vaja Euroopas ringi vedada - see tekitab rohkem rahalisi probleeme."