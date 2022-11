A-Galerii kuraator ehtekunstnike aastanäitusest: kujundus tuleb väga kirev

"Aastanäitus on igal aastal väga kirev: on erinevad stiili, nägemused ja materjalid," kommenteeris Koppel.

"Sel näitusel on 41 eri kunstniku tööd. Ka kujundus tuleb sel aastal väga kirev - selle on loonud Kristi Kongi," tutvustas Tomberg omalt poolt. "Seal on väga palju erinevaid värvitoone kasutatud."

"Moevoolud mingis mõttes vahelduvad, aga üldiselt on tore näha, et kunstnikel on enda isikupärsed käekirjad," sõnas Koppel.

"Merevaik on olnud kaua ehtekunstis n-ö põlu all," tõdes Koppel. "Suveniiripoed on selle ära rikkunud." Ta lisas, et nüüd leiavad ehtekunstnikud taas uusi viise, kuidas merevaiku oma töödes kasutada.

Koppel rääkis ka, et materjalide kasutamisel on kunstnikud üleüldisemalt julgemaks muutunud. "Kristina Lauritsa prossid on tehtud mullast," tõi ta näite.

Näitus "Kirevane" on avatud 2. detsembrist kuni 9. jaanuarini.