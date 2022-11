Marvi Vallaste andis välja uue singli "Hüüan su poole"

Teisipäeval ilmus Marvi Vallaste uus lugu pealkirjaga "Hüüan su poole". Laulu produtsent on Taavi Paomets.

"Loo esimene versioon valmis juba eelmise aasta sügisel ning hea sõber bassist Viljar Norman aitas toona selle harmooniat sättida. Salvestasime sellest koos Viljari, kitarrist Jörgen Pakkase, trummar Jeremia Kangase, pianist Tarvi Kulli ning helivõlur Kaarel Tamraga koos bändiversiooni, seejärel aga jäi laul natukeseks seisma ja oma aega ootama," rääkis Marvi laulu teekonnast kuulajateni.

"Lugu jäi mulle aga südamele ning viisin selle Taavi Paometsa juurde. Tööprotsess temaga oli väga inspireeriv ja konkreetne, saime teineteise mõtetest ja ideedest hästi aru," lisas ta.

"Lugu räägib vastuarmastuse hüüdest, hirmust oma armastusest ilma jääda ning lootusest ja usust, et armastus on tugev tunne, mille nimel tasub võidelda," kirjeldas Marvi. "Kui esialgu oli mõttes, et loost tuleb ballaad, siis endalegi üllatuseks sai sellest rütmiline ja lüüriline EDM."