Kinoteater võttis ette neile MM-i jooksul saadetud meediapöördumised

Kinoteatri tegijad viitasid, et "Kinoteatri MM katarsist" tehes on nende suunas tulnud märkusi, et tegemist ei ole mitte tõsise ajakirjanduse vaid satiiriga.

"Oleme paigutatud huumorižanrisse ka nende monoloogidega," märkis Henrik Kalmet, viidates igas saates tehtud monoloogile, kus luubi alla võeti erinevad probleemid, mis MM-i ajal päevakorda kerkinud on.

"Huvitav on see, et kuigi me teeme satiiri ajakirjandust, soovivad kõik ajakirjandusväljaanded meiega millegipärast ühendust võtta ja soovivad meid oma tõsistesse väljaannetesse," lisas ta.

Kalmet sõnas, et saate meeskond on otsustanud saate kohta lisakommentaare mitte jagada. "Kõik, mida me oleme tahtnud öelda, on Jupiteris järelvaadatav," märkis ta. "Kui te tahate teha päris ajakirjandust, suunake oma küsimused nende isikute ja organisatsioonide poole, kellest me oma monoloogides rääkisime."

"Kinoteatri MM katarsise" tõid vaatajate ette Kinoteatri tegijad Henrik Kalmet, Tõnis Niinemets, Kait Kall, Karl-Andreas Kalmet, Paul Piik ja Paavo Piik, toimetaja Greta Külvet ning režissöör Kristo Veinberg.