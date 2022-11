Promootor: The Weekndi Eestisse saamisele on kulunud ligi kolm aastat

Esmaspäeval kuulutas The Weeknd välja oma maailmaturnee teise osas, mille raames jõuab Kanada superstaar järgmisel aastal ka Eestisse. Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm tunnistas "Ringvaates", et läbirääkimistele The Weekndi Eestisse saamiseks on kulunud ligi kolm aastat.

"Praegu läheb umbes kolmas aasta," vastas Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm, kui kaua pidi The Weekndi ja tema meeskonnaga läbirääkimisi pidama, et ta turneega Eestisse jõuaks.

"The Weeknd andis kõigepealt teada, et tema esineb ainult staadionil. See on meie suur häda – meil ei ole staadionit," rääkis Palm. "Mingil hetkel, kui meil oli suur Live Nationi kõne, siis meile öeldi, et nüüd on The Weeknd ümber mõelnud ja pannakse juurde ka mõned n-ö rohealad."

Palm lisas, et arvatavasti tuleb palju inimesi kontserdile ka Lätist ja Soomest, sest seal seda ei toimu. "Me oleme Euroopa tuuri viimane kontsert. Siit läheb ta edasi Lõuna-Ameerikasse," lausus Palm. "Tõeline vedamine."

"Mulle meeldib The Weekndi puhul tema omanäolisus," rääkis saates laulja Lauri Pihlap. "Ta on saanud inspiratsiooni väga paljudest tuntud nimedest. Ma arvan, et Michael Jacksonist ja Prince'ist, mis on ilmselge, kui teda natuke kuulata ja vaadata," jätkas Pihlap. "Ta on võtnud siit-sealt midagi, mis on varem olnud ja teinud sellest täiesti iseenda asja."

"Minu arust on ta superstaar, kes on säilitanud salapära, müstika, mida tänapäeva väga kiires infoühiskonnas on väga raske saavutada," lisas Pihlap. "Ta on natuke nagu vanakooli superstaar."