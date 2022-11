Lauri Pihlap The Weekndist: kaasmaalane Drake avastas ta sotsiaalmeediast

Lauri Pihlap rääkis "Ringvaates" The Weekndi menust ning seletas lahti, mis on Kanada lauljast ühe maailma edukaima muusiku teinud. Samuti kirjeldas Live Nationi peapromootor Eva Palm, kuidas läbirääkimiste protsess superstaariga välja nägi.

"Tegemist on viimase kümne aasta ühe kõige populaarsema artistiga," sõnas Pihlap, kes võrdles The Weekndi menu nii Celin Dioni kui ka Brian Adamsiga.

Pihlap tutvustas, et The Weeknd on küll Kanadast pärit, ent tema vanemad on Etioopiast. Pihlapi sõnul oli The Weeknd problemaatiline hilisteismeline, kes leidis muusikast enda pääsetee. "Ta hakkas kõigepealt anonüümselt YouTube'i keskkonda oma lugusid üles panema ja tema avastas sealt väga kuulus kaasmaalane Drake, kes aitas ta püünele."

"Mulle meeldib The Weekndi puhul tema omanäolisus," lausus Pihlap. "Ta on saanud inspiratsiooni väga paljudest tuntud nimedest. Ma arvan, et Michael Jacksonist ja Prince'ist, mis on ilmselge, kui teda natuke kuulata ja vaadata," jätkas Pihlap. "Ta on võtnud siit-sealt midagi, mis on varem olnud ja teinud sellest täiesti iseenda asja."

"Minu arust on ta superstaar, kes on säilitanud mingisuguse salapära, mingi müstika, mida tänapäeva väga kiires infoühiskonnas on väga raske saavutada," lisas Pihlap. "Ta on natuke nagu vanakooli superstaar."

""Blinding Lights" on üks viimase paari aasta kõige suuremaid globaalseid hitte," kirjeldas Pihlap The Weekndi hiljutist loomingut. "Ameeria Ühendriikides kuulutati see Billboardi poolt lausa "kõikide aegade looks"."

Live Nation pidi läbirääkimisi umbes kolm aastat

"Praegu läheb umbes kolmas aasta," vastas Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm, kui kaua pidi The Weekndi ja tema meeskonnaga läbirääkimisi pidama, et ta turnee Eestisse jõuaks.

"The Weeknd andis kõigepealt teada, et tema esineb ainult staadionil. See on meie suur häda - meil ei ole staadionit," rääkis Palm. "Mingil hetkel, kui meil oli suur Live Nationi kõne, siis meile öeldi, et nüüd on The Weeknd ümber mõelnud ja pannakse juurde ka mõned n-ö rohealad."

Palm lisas, et arvatavasti tuleb palju inimesi kontserdile ka Lätist ja Soomest, sest seal seda ei toimu. "Me oleme Euroopa tuuri viimane kontsert. Siit läheb ta edasi Lõuna-Ameerikasse," lausus Palm. "Tõeline vedamine."