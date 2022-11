Lauri Räpp: selleks, et head kooki küpsetada, ei pea ise tainas olema

Lauri Räpil ilmus aasta eest luulekogumik "Lihtsate asjade tähtsus", mis on olnud menukas müügile tulemise hetkest saati. Räpp rääkis "Vikerhommikus", kuidas seada ritta sõnu, millest igaüks midagi meelepärast leida võib ning ka sellest, kuidas ta suhtub kriitikutesse, kes tema loomingut on maha teinud.

"Eesti on väike ja seintel on kõrvad ning ma siit-sealt kuulen, mida arvatakse, aga ma ei tahagi teistega konkureerida. Lihtsalt juhtus niimoodi, et see raamat on tohutu hulga läbi müünud. See ei ole olnud minu eesmärk," sõnas Räpp.

"Alvar Loog ütles oma Sirbi artiklis - mis mulle väga meeldis - et Arvo Pärdi kõrval peabki olema 2 Quick Start, Anne Veski, Meie Mees ja kõik muu. Igaühel on oma publik olemas ja see on okei," arvas Räpp tema pihta antud kriitikast.

"Selleks, et head kooki küpsetada, ei pea ise tainas olema," täheldas kirjanik, et tema kurvamaigulised luuletused ei tähenda alati, et ta nende avaldamise hetkel samamoodi tunneb. "Ma kirjutan elust maha. Jah, ma kirjutan ka enda elust ja ma olen kirjutanud ka väga tõsised teemad lahti seoses oma venna enesetapuga," lisas ta, et mõnikord

"Minu jaoks on kirjutamine kui teraapia, aga teisipidi ka nauding, et saadki enda mõtted paberile panna," ütles Räpp. "Ma olen jalad maas, pea pilvedes, ehk ma olen loomingu mõttes pea pilvedes, aga Tartu Ülikooli majandushariduse taust on õpetanud mulle süsteemsust. Ma ei koorma ennast tegevustega üle. Pean oma ajakavast väga hoolikalt kinni."

"Ma kirjutan hästi palju kohvikutes. Mulle meeldib, kui ümber midagi toimub. Ma näen inimesi ja kuulen mingisugused vestluskatkeid. Ma võin kirjutada rongis, võin kirjutada kodus - kirjutan seal, kus parasjagu tunne on. See on hästi vaheldusrikas," tutvustas Räpp, kus ta enda tekstid valmis vorbib.

Kirjanik tõdes, et kui ta end loominguliselt kinnisena tunneb, siis aitab füüsiline liikumine. "Siis lähen jalutama, jooksma või rattaga sõitma - teen ajule restardi."

"Selleks, et kirjutamine paremini välja tuleks, peabki kirjutama. Ja mitte üheplaanilist asja, vaid peabki julgust olema teha ka teisi asju," soovitas ta. "Mul on tänaseks ilmunud viis raamatut ja ma julgen öelda, et need kõik on totaalselt erinevad."

"Ikka, palju," vastas Räpp küsimusele, kas ta luulet ka ise loeb. "Betti Alver, Doris Kareva, Indrek Hirv ja kindlasti minu loominguline lavapartner Anne-Mai Tevahi," loetles Räpp enda lemmikluuletajaid.