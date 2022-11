Kinoteater võttis luubi alla jalgpalliekspertide teekonna taktikalauani

Kinoteatri ekspertide terava silma all võeti üksipulgi lahti jalgpallistuudio ekspertide teekond taktikalauani pärast Inglismaa ja USA mängu. "See on ajalooliselt kõige pikem taktikalaua juurde minek ETV ajaloos," märkis Niinemets.

Põhjalikku analüüsi teostades panid Kalmet, Niinemets ja Kall käiku pea kõik taktikalaua funktsioonid– ekraanile tõmmati nii värvilisi ja vilkuvaid nooli, ringe kui ka vaba käega joonistusi.