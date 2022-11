Dua Lipale anti Albaania kodakondsus

Albaania president Bajram Begaj sõnas, et Lipa on teinud riigi uhkeks oma ülemaailmse karjääriga ning sõnavõttudega olulistel sotsiaalsetel teemadel.

Lipa teatas, et Albaania kodakondsuse vastuvõtmine oli kirjeldamatult rõõmus sündmus. Dokumendi üleandmise tseremoonial allkirjastas Lipa isikutunnistuse ja passi taotlusvormi.

Thank you President Bajram Begaj and Mayor @erionveliaj for this honour ~ got my Albanian citizenship!! ~ faleminderit, po ndihem shume krenare ❤️ pic.twitter.com/bfZzqukKAe