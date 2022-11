Voorand: loodan, et inimene, kes kontserdile tuleb, tunneb, et temast hoolitakse

Sel detsembril suundub sooloartistina oma esimesele jõulutuurile muusik Kadri Voorand. "Terevisioonile" antud intervjuus rääkis artist, et loodab, et inimesed, kes tema jõulukontsertidele tulevad, tunnevad, et neist hoolitakse.

Voorand sõnas, et jõulud seostuvad tema jaoks alati jõululaupäeva ootamisega, sest siis saab ta oma perekonnaga kodus olla. "See on absoluutselt erakordsete tunnete aeg. Nende tunnetega seostuvad jõululaulud ja ma ei saa enam vaiki olla – ma tahan neid laule lauda," rääkis ta. "Jõululaulud on mul vägagi südames."

Muusiku sõnul oli kontsertkava kokkupanemine lihtne. "Lihtsalt panime sinna need laulud, mis on helged. Seekord tahaks olla selles helges jõulupilves, kuuselõhna sees ja tunda seda armastuse tunnet," märkis ta.

Jõulud sümboliseerivad Voorandi jaoks armastust, helgust, andestust, ootust ja hoolivust. "Ma usun, et inimene, kes tuleb kontserdile, tunneb, et temast on hoolitud. Ma loodan, et see tunne poeb iga kuulaja südamesse," rääkis ta.