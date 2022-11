Tartus avasid uksed valgusküla majakesed

Tartus on jõuluaeg hoo sisse saanud ja valgusküla majakesed on kõigile avastamiseks valmis. Ehted on külge saanud ka jõulupuu, mis on sel aastal pärit Setomaalt Rõsna külast.

Valguskülas on tegevust nii lastele kui ka täiskasvanutele. Mitmed majad pakuvad lisaks lõbutsemisvõimalusele ka teadmisi.

"Päästeameti paviljon on, kus me räägime jääle minekust ja jääl oleku ohutusest, et sa läheksid õigetel aegadel ja õigetel hetkedel jää peale. Lastele on ronila ja karusellid, loomulikult lõkked, kohvikud. Tartu Ülikooli ajakirjandustudengite paviljon on, räägivad Tiktokist. Siis on kiusamisvaba kooli paviljon ka," selgitas valgusküla ja uisuväljaku projektijuht Ragnar Kekkonen.

Esimese advendi puhul oli Raekoja platsil ka valgusetendus ning traditsiooniliselt süüdati advendiküünal. Jõuluaega tervitama tulnud inimestele valgusküla meeldib.

"Lastel on hästi tore siin, et nad saavad karusellil sõita ja minu meelest see kuusepuu on väga ilus ja kõik need majakesed. Nii vahva, et siia saab sisse minna," rääkis Viktoria.

"Väga hästi meeldib alati. Igal aastal kohal," ütles Sten.

"Me läheme vaatama kukkesid ja kanu. Eelmisel aastal nad olid siin, me ei tea, kas sel aastal ka," sõnas Annika.

Uisuplatsi avamine lükkus aga tehnilise rikke tõttu edasi. "Kui sa sinna konteinerisse ehk siis külmutusseadmesse sisse lähed, siis see on nagu kosmoselaev ja sealt umbes kümme korda kümme sentimeetrit, üks väike jupikene läks katki ja me loodame nüüd uue nädala alguses, et me saame kohe uue," rääkis Kekkonen.

Tema sõnul on uisuplats plaanis avada järgmise nädala lõpus. Valgusküla jääb avatuks 8. jaanuarini.