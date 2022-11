Tiiu Niglas saatis vanaemale pooleteise aastaga 250 kirja

"Ma mõtlesin, et teeks vanaemale üllatuse ja kirjutaks kirja. Vanaema tellis ajalehti ja ajakirju," viitas Niglas sellele, et vanaemale meeldis paberkandjal lugusid lugeda. Nii oligi vanaema talle kirjutatud kirjast ülimalt liigutatud. "Ma mõtlesin, et teen talle jõulukingiks selle, et kirjutan talle iga päev enne jõule. Lõpuks ma muidugi päris iga päev ei kirjutanud, aga umbes kolm-neli kirja nädalas."

Niglas sõnas, et kuna tema ja vanaema olid mõlemad kirjadega harjunud, siis otsustas ta nende saatmist jätkata ka peale jõule. "Ma kirjutasin talle kokku poolteist aastat kuni 2007. aasta juunini, kui vanaema suri," lausus Niglas. "Saatsin kokku umbes 250 kirja."

Niglase arvates ei olegi tähtis kirja sisu, vaid see, et hoitaks vanavanemaid enda tegemistega kursis. "Ka väiksed asjad on tähtsad," ütles ta. Saates luges Niglas ette mõned näited, kuidas ta oma vanaemale kirjutas. Tihtipeale meenutas ta ühiseid toredaid mälestusi.

"Kui keegi midagi telefonis ütleb, võib see mälus tuhmuda või meelest minna. Võid mõelda, et äkki see ikka polnud päris nii - mingi sündmus võib kallutada seda. Kirja saad sa uuesti lugeda täpselt sobival hetkel, kui sul seda kõige rohkem vaja on," arvas Niglas. "Et mitte ainult jõulude ajal kirjutada - andke Eesti Postile ka muul ajal tööd," soovitas ta lõpetuseks.