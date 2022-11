Tarvo Valm Hollandi kontserdist: rahvas laulis eestikeelseid lugusid kaasa

Danel Pandre ja Tarvo Valm on olnud juba aastakümneid bändikaaslased ja sõbrad. "Hommik Anuga" saates rääkisid muusikud, millega nad praegu tegelevad ja millised on nende tulevikuplaanid seoses muusikaga.

"Ma olen olnud kapi-kantri mees," muigas Valm, kes tegi varasemalt rokkmuusikat - muuhulgas on nii tema kui ka Pandre mänginud Tanel Padar And The Sun ansamblis. "Ega igale asjale ei viitsigi enam hooga peale lennata," sõnas ta, et valib nüüd põhjalikumalt, milliste projektidega tegeleb.

"Mina saan igapäevaselt tegeleda, sest minu töö on Hollandis laste kooli ja koju viimine," rääkis Valm, kellel on laste kõrvalt palju vaba aega, et muusikaga tegeleda. Valm kinnitas, et kogu eluks ta Hollandisse siiski jääda ei plaani.

"Sõbrad käisid külas ja tegime suurejoonelise kontserdi kohalikus klubis. Oli full-house ja rahvas laulis eestikeelsed lugusid kaasa," rõõmustas Valm. "Muusika on universaalne keel," kinnitas Pandre.

Tarvo Valm Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Pandre sõnas, et enam ta bändiga aktiivset tuuritamist ei igatse. "Kolmapäeval lähed ja pühapäeval tuled - seda ma absoluutselt taga ei igatse. Aga kui muusikat üldse ei ole, siis on ka raske," viitas Pandre sellele, et mingil määral soovib ta ikkagi muusikaga tegeleda tulevikus, kuid ta ei pea sellest otseselt ära elatuma. "Siis võib-olla ei teki ka läbipõlemist," nõustus Valm.