"Kinoteatri MM katarsis" arutles, kas järgmine MM toimub Saudi-Araabias või Põhja-Koreas

"FIFA ei ole kaasa aidanud sellele, et jalgpalli vähem poliitiliseks muuta - andes MM-e ainult kõige kahtlasematele riikidele. See on nagu omamoodi haige võistlus: Venemaa, Katar ... mis edasi? Eile rääkisime Saudi-Araabiast. Siit edasi on ainus loogiline koht veel Põhja-Korea," sõnas ta.

"Miks ei võiks MM-i vahelduseks teha näiteks Šveitsis, mis on nii vähe vastuoluline riik, et "neutraalne nagu Šveits" on muutunud üldiseks võrdluseks," mõtiskles Kalmet. "Tehke Šveitsis MM ja ausõna - me teeme kaheksa saadet šokolaadist: "Kinoteatri M&M's katarsis"."

Saatesarjal "Kinoteatri MM Katarsis" on kokku kaheksa osa, millest kuus on juba ETV2 eetris olnud. Laupäevases saates sukeldusid pallimängu nüanssidesse saatejuhid ja jalgpallihuvilised Henrik Kalmet, Tõnis Niinemets ja Kait Kall.