Maiken: kõiki on võimalik õpetada viisi pidama

WAF laulukooli juhataja ja õpetaja Maiken rääkis "Hommik Anuga" saates hääleseadest ning tõdes, et igat inimest on võimalik viisi pidama õpetada.

"Ülekoormus ja mitte piisav vokaaltehnika," kommenteeris Maiken enda lauluhääle kaotust aastaid tagasi. "Tekkisid laulja nupukesed või sõlmed rahvakeeli," sõnas ta, kuid lisas, et valusad need ei olnud. "Täna ma enam ei teeks seda," viitas ta operatsioonile, mille läbis. "Täna ma tean, mis see õige tehnika või kuidas häälega peaks tehniliselt käituma."

"Kõik, kes ise tahavad, neid on võimalik õpetada viisi pidama," oli Maiken kindel. Ta meenutas, et viis äsja ühele firmale motivatsioonipäeva raames kolmetunnise koolituse läbi, kus paljud osalejad arvasid, et nad ei pea viisi. "Kust te teate, et te ei pea viisi?" küsis ta neilt vastu. "Samamoodi nagu lapsi hakatakse treenima spordis - jah, kõigist ei saa neid kõige-kõige paremaid, aga kõik ju õpivad jooksma," tõi ta näite.

"Minu jaoks on anne see, et ma olen olnud titest peale juba nii suur fänn - mulle meeldib see. Ma ei tea, miks mulle meeldib, aga mulle on meeldinud terve elu laulmisega tegeleda," lausus Maiken, mida ta vastab tavaliselt küsimusele, mis tema arvates anne on. "Ja mul on tunne, et enamus inimesi tunnevad sellest puudust - kes arvavad, et nad ei pea viisi või ei oska laulda," tõdes ta.

Saates astus üles ka WAF koor koos Karl-Erik Taukari, Ott Leplandi, Eleryn Tiidu ja Tanjaga.

