Minimal Wind andis välja debüütalbumi

Ansambel Minimal Wind, kuhu kuuluvad Elisabeth Tiffany Lepik (vokaal), Paula Pajusaar (kitarr), Taavi-Hans Kõlar (kitarr), Velle Tamme (kitarr) ja Ralf Erik Kollom (trummid), andis välja esimese täispika albumi, millelt leiab kümme lugu.

Albumil "Hi." on ka singel "What to Make of This", millega ansambel 2022. aasta Eesti Laulul teise koha saavutas. Veel on uue albumi lugudest varasemalt singlina ilmunud "Spacecraft" ja "Torchlight". Ülejäänud seitse lugu albumil on: "Hi", "Black Flies", "Dark Horse", "Tnt", "Revangel", "Sirens" ja "Endless Waves".

