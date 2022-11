Jennifer Lopezil ilmub üle kaheksa aasta uus album

Lopezi värske albumi nimeks saab "This is Me ... Now", mis on inspireeritud tema 2002. aastal ilmunud albumist "This is Me ... Then". Album tegi toona Lopezi ülemaailmselt tuntuks.

Lopez sõnas, et uus album kirjeldab tema emotsionaalset, vaimset ja psühholoogilist teekonda, mille ta on viimase kahe aastakümne jooksul läbinud. Lauljanna lisas, et tegemist on autobiograafilise projektiga ehk lugudesse on pandud tema enda elukogemused. Albumi läbivateks teemadeks on Lopezi keeruline lapsepõlv ja ebaõnnestunud suhted ning albumiga soovitab ta kuulajateni tuua lootust ja usku, et tõeline armastus ei sure kunagi.

Lauljanna avaldas ka "This is Me ... Now" lugude nimekirja, mis koosneb 13-st heliteosest.

1. "This Is Me ... Now"

2. "Be Yours"

3. "Mad in Love"

4. "Can't Get Enough"

5. "Rebound"

6. "Not. Going. Anywhere."

7. "Dear Ben pt. ll"

8. "Hummingbird"

9. "Hearts and Flowers"

10. "Broken Like Me"

11. "This Time Around"

12. "Midnight Trip to Vegas"

13. "Greatest Love Story Never Told"