"Lugu räägib sellest, et meile kõigile on antud anne, miks me siin maailmas oleme ja peaksime sel särada laskma. Per aspera ad astra. Läbi raskuste tähtede poole. Seni kuni me kõndimist ei lõpeta, on meile antud võimalus," selgitas Niitoja laulu tagamaid.